10 знаменитостей испортили свою внешность пластическими операциями





Актриса Татьяна Догилева признается, что вернись она в прошлое, - не стала бы делать подтяжку лица. Кроме того, что послеоперационный период длительный и болезненный, так еще и в процессе самого хирургического вмешательства «полголовы отрезают, скальп снимают практически», как утверждает знаменитость. В итоге же получается «молодая маска» и лицо без мимики.Французская звезда театра и кино Эммануэль Беар на определенном этапе своей жизни решила, что было бы неплохо изменить форму губ и сделать их объемнее. Артистка отправилась в клинику, где ей провели соответствующие манипуляции, однако результат оказался пугающим. В итоге знаменитости пришлось идти на операцию повторно. Ситуация немного улучшилась, но о прежней мимике и харизме уже не было и речи.15 лет назад Лера Кудрявцева решили улучшить параметры своей фигуры с помощью маммопластики. «Новая грудь» действительно длительное время выглядела хорошо и никаких хлопот не доставляла, пока однажды один из имплантантов не разорвался. В ходе 4-часовой операции оказалось, что это произошло уже довольно давно, и силикон мигрировал в близлежащие ткани. После случившегося телеведущая отказалась от пластической хирургии и принялась убеждать молодых коллег учиться на ее ошибках и ценить свою естественную красоту.Актриса Татьяна Васильева чуть не умерла во время операции по круговой подтяжке лица. В этом, однако не было вины хирургов. Звезда кино невнимательно слушала доктора на консультации перед операцией и незадолго до нее выпила аспирин, что делать было категорически запрещено. В итоге препарат оказал разжижающее действие на кровь и во время пластики появилось сильное кровотечение. То, что артистку удалось спасти, по мнению медиков, - просто чудо.Первый опыт знакомства Веры Алентовой с пластической хирургией произошел еще в 90-х и был так удачен, что в 2009-м звезда фильма «Москва слезам не верит» решила его повторить. В этот раз, однако все пошло не по плану. Блефопластика сделала глаза артистки разного размера, а подтяжка лица превратила его в неподвижную маску. Филлеры начали «мигрировать» под кожей и деформировать ее.Бывшая супруга Гуфа Айза Анохина в свое время была частым гостем клиник пластической хирургии. Бизнесумен сделала ринопластику, липосакцию и увеличила грудь, при этом первые операции прошли без осложнений, а вот после третьей возникли проблемы. У рэп-исполнительницы была выявлена аллергия на силикон и имплантанты пришлось в спешке удалять.Кортни Лав делала в своей жизни множество ошибок, и увеличение губ стало одной из них. Мало того, что это исказило пропорции лица, так еще и со временем стало «визитной карточкой» певицы, которая ее отнюдь не радовала. Сейчас вдова Курта Кобейна сожалеет о сделанной глупости, но вернуть все к первоначальному состоянию уже невозможно.Икона стиля Виктория Бекхэм далеко не сразу получила этот титул. На пути к созданию идеального образа «перчинка» совершала много бьюти-ошибок. Среди них были увлеченность автозагаром, необычный мейкап и укладки, а также увеличение груди. Слишком большие имплантаты смотрелись на стройной певице неестественно и вызывающе, поэтому она решила их удалить. Теперь дизайнер выступает за естественность и натуральную красоту.Оксана Пушкина до сих пор сильно жалеет о том, что решилась на инъекции ботокса. Косметолог, к которому обратилась телеведущая, использовал некачественный препарат, в результате чего вместо эффекта разглаживания морщин, кожа звезды стал бугристой и приобрела красный оттенок. Теперь перед каждым выходом в эфир артистке необходимо накладывать толстый слой грима, но это еще не самое страшное. Наиболее опасным оказалось то, что ботокс скопился в районе носогубных складок и дает постоянное воспаление, являясь «пулей замедленного действия».Актриса театра и кино Ольга Спиркина, как и многие ее коллеги, решилась на процедуру по вживлению «золотых нитей», которая должна была сделать овал лица более четким. В результате вместо эффекта подтяжки, звезда сериалов получила «поползшие вверх щеки». Артистке пришлось сделать еще две операции, чтобы свести на нет результаты первой.