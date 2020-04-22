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«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов Киркорова

В своем микроблоге Instagram Филипп Киркоров анонсировал совместный проект с Омаром Байрамовым. Рустам Солнцев прогнозирует провал распродажи повседневных и концертных костюмов поп-короля, так как считает их «маразмом и безвкусицей».

«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов Киркорова


По словам Филиппа Киркорова, часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Поправить свое материальное положение в период пандемии также собрался продюсер Андрей Разин, который заговорил о продаже собственных нарядов. Расстаться с дорогими костюмами также вскоре смогут Максим Галкин и Алла Пугачева.

Рустам Солнцев убежден, что Филипп Киркоров достаточно «нишевый» исполнитель, поэтому его слушают только «тетки и бабки». Однако эта категория не способна отдать круглую сумму за его гардероб. Кроме этого, для повседневного пользования такие наряды не подходят.

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Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:00

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