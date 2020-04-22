«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов Киркорова

По словам Филиппа Киркорова, часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Поправить свое материальное положение в период пандемии также собрался продюсер Андрей Разин, который заговорил о продаже собственных нарядов. Расстаться с дорогими костюмами также вскоре смогут Максим Галкин и Алла Пугачева.Рустам Солнцев убежден, что Филипп Киркоров достаточно «нишевый» исполнитель, поэтому его слушают только «тетки и бабки». Однако эта категория не способна отдать круглую сумму за его гардероб. Кроме этого, для повседневного пользования такие наряды не подходят.