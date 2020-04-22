«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов Киркорова
В своем микроблоге Instagram Филипп Киркоров анонсировал совместный проект с Омаром Байрамовым. Рустам Солнцев прогнозирует провал распродажи повседневных и концертных костюмов поп-короля, так как считает их «маразмом и безвкусицей».
По словам Филиппа Киркорова, часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Поправить свое материальное положение в период пандемии также собрался продюсер Андрей Разин, который заговорил о продаже собственных нарядов. Расстаться с дорогими костюмами также вскоре смогут Максим Галкин и Алла Пугачева.
Рустам Солнцев убежден, что Филипп Киркоров достаточно «нишевый» исполнитель, поэтому его слушают только «тетки и бабки». Однако эта категория не способна отдать круглую сумму за его гардероб. Кроме этого, для повседневного пользования такие наряды не подходят.
По словам Филиппа Киркорова, часть вырученных средств пойдет на благотворительность. Поправить свое материальное положение в период пандемии также собрался продюсер Андрей Разин, который заговорил о продаже собственных нарядов. Расстаться с дорогими костюмами также вскоре смогут Максим Галкин и Алла Пугачева.
Рустам Солнцев убежден, что Филипп Киркоров достаточно «нишевый» исполнитель, поэтому его слушают только «тетки и бабки». Однако эта категория не способна отдать круглую сумму за его гардероб. Кроме этого, для повседневного пользования такие наряды не подходят.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 23:00