Индия может заключить контракт на поставку 110 истребителей МиГ-35





Еще в начале этого столетия Индия объявила тендер на покупку 126 истребителей. После долгих переговоров контракт получил французский Rafale. Нью-Дели перечислило на счета подрядчика 8 миллиардов евро, но в итоге государство так и не получило истребителей. И теперь, много лет спустя, страна снова решила открыть тендер на закупку 110 истребителей, чтобы обновить свои ВВС. Учитывая старый опыт, скорее всего, правительство отдаст предпочтение России и заключит контракт на поставку Миг-35.Стоит отметить, в пользу отечественного истребителя выступают сразу несколько фактов. Во-первых, он на 20% дешевле, чем боевые машины конкурентов. Во-вторых, РФ готова настроить производство непосредственно на территории Индии. В-третьих, МиГ-35 – лучший истребитель среди представленных на тендере. Сейчас у России есть все шансы получить контракт, если в дело вновь не вмешаются коррупционеры из Нью-Дели, которые в прошлый раз отдали предпочтение французской технике.