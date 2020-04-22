Андрей Разин показал совместное фото с женой Маританной

На новом фото продюсер позирует вместе с Маританной Разиной в домашней обстановке. Андрей Разин рассказал, что его жена получила диплом психолога и уже начала работу в “Творческом центре «Солнечный круг»”. Оказалось, что она организовывает помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Избранница продюсера взяла на себя ответственность также за детей, находящихся под опекой и попечительством. Сейчас она развивает комплексную программу по выявлению несовершеннолетних, которые имеют деструктивное поведение, а также оказанию им поддержки. В рамках данного проекта будут открыты около 360 вакансий для специалистов-психологов для работы почти во всех регионах страны.Андрей Разин исполняет обязанности Межрегиональной молодежной общественной организации “Творческий центр «Солнечный круг»”. Он также выражает уверенность, что в результате работы программы, организацией которой занимается Маританна Разина, психологическое здоровье детей улучшится. В комментариях поклонники поддержали программу, а многие отметили, что супруги прекрасно смотрятся вместе.