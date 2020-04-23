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Ученые: Жук-листоед помогает уменьшить аллергическую реакцию на пыльцу амброзии

Обычный жук-листоед уменьшил аллергическую реакцию на пыльцу амброзии у более 2 млн европейцев. Итоги работы представителей отделения CABI в Швейцарии доступны в издании Nature Communications.

Относящиеся к роду Ambrosia растения завезены на территорию Европы из Северной Америки, а ближе к концу XX столетия наблюдалось их массовое распространение также в России. Пыльца растений служит серьезным аллергеном, но узнать реальный ущерб от ее влияния удалось лишь недавно. Сотрудники CABI решили получить эколого-экономическую оценку оказанного воздействия на здоровье жителей европейских государств. Ученые попытались выяснить, насколько реально регулировать ущерб за счет привлечения жука-листоеда, а именно Ophraella communa. Он в Европе замечен еще в 2013 году, а попасть туда мог в грузах, поступавших из Китая.

Как отмечается, при поедании этим представителем фауны листьев объемы пыльцы амброзии в воздухе падают примерно на 10%. Во время мониторинга количества аллергенов в Италии оно сократилось более чем на 80%. Данные с 300 участков, взятые из разных государств, свидетельствуют об улучшении состояния аллергиков в результате деятельности данного насекомого. До 2013 года амброзия приводила к аллергии примерно 13 млн европейцев, а к настоящему времени их число уменьшилось до 11,2 млн.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:03

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