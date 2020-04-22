Алена Кравец предложила Дане Борисовой стать суррогатной матерью для ее ребенка

По словам Алены Кравец, она является обладательницей красивой груди, ровной кожи и идеальной модельной фигуры. Поэтому звезда не может позволить себе испортить тело вынашиванием ребенка. Кроме этого, сейчас модель востребована в своей профессии и не желает уходить с подиума на гребне успеха.Светская львица долго думала над этим вопросом и решила воспользоваться услугами суррогатной матери. По ее словам, идеальной кандидатурой для этого может стать Дана Борисова. Ведущая уже рожала, поэтому для нее это не в первый раз. Также сейчас у подруги Алены Кравец нет стабильного заработка, поэтому она могла бы получить внушительную сумму за оказанные услуги. Как отметила модель, затраты колеблются от полутора до двух миллионов рублей. При этом, суррогатной матери обеспечивается необходимое питание, обследование, лечение и пребывание в послеродовых медучреждениях. Эту сумму Алена Кравец считает для себя вполне приемлемой. Как она пошутила, на эти деньги можно «пару недель поесть в ресторанах».