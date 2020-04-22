Названы 10 возможных угроз для выживания человечества





Представители комиссии подчеркивают, что все риски обладают одинаковой степенью значимости и названы в хаотичном порядке. К ним относятся: уменьшение количества природных ресурсов, особенно водных; разрушение экосистем и потеря биоразнообразия; увеличение численности населения на планете; глобальное потепление и климатические изменения. Химическое загрязнение поверхности Земли, океанов и атмосферы, ухудшение качества питания и увеличение продовольственной беззащитности также могут стать угрозой для выживания человечества.Ядерное и другие виды оружия массового поражения, пандемии новых и смертельных заболеваний и развитие технологий, являющихся мощными и неконтролируемыми, также, по мнению комиссии, способны стать причиной массовой гибели людей. Еще одной из угроз специалисты назвали национальное и глобальное неумение человечества оценить эти риски и принять меры по их предотвращению.Представители комиссии сообщают об ускорении с середины 20 столетия способности человечества причинять самим себе вред. Совершенно новый уровень риска вызван глобальными демографическими, политическими, климатическими и информационными тенденциями. Состав комиссии, разработавшей доклад, был сформирован в прошлом году.