АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Названы 10 возможных угроз для выживания человечества

Австралийская комиссия по будущему человечества в своем докладе выделила 10 возможных угроз для выживания. Каждая из них является «катастрофической» и способной погубить человеческий род.
Названы 10 возможных угроз для выживания человечества

Представители комиссии подчеркивают, что все риски обладают одинаковой степенью значимости и названы в хаотичном порядке. К ним относятся: уменьшение количества природных ресурсов, особенно водных; разрушение экосистем и потеря биоразнообразия; увеличение численности населения на планете; глобальное потепление и климатические изменения. Химическое загрязнение поверхности Земли, океанов и атмосферы, ухудшение качества питания и увеличение продовольственной беззащитности также могут стать угрозой для выживания человечества.

Ядерное и другие виды оружия массового поражения, пандемии новых и смертельных заболеваний и развитие технологий, являющихся мощными и неконтролируемыми, также, по мнению комиссии, способны стать причиной массовой гибели людей. Еще одной из угроз специалисты назвали национальное и глобальное неумение человечества оценить эти риски и принять меры по их предотвращению.

Представители комиссии сообщают об ускорении с середины 20 столетия способности человечества причинять самим себе вред. Совершенно новый уровень риска вызван глобальными демографическими, политическими, климатическими и информационными тенденциями. Состав комиссии, разработавшей доклад, был сформирован в прошлом году.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Вчера, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 10 возможных угроз для выживания…
«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов…
Андрей Разин показал совместное фото с женой…
Алена Кравец предложила Дане Борисовой стать суррогатной матерью для ее…
Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном…
10 знаменитостей испортили свою внешность пластическими…
Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей…
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для…
Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины…
Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два…
«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении…
«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского…
Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться…
Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а…
Профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как восстановить нервные…
Поклонники довели до слез Наталью Фриске поздравлениями от имени ее…
Стартовали продажи нового SEAT…
«От него исходит сплошной негатив»: Рома Жуков перестал помогать детям в разгар пандемии…
Инженеры научили искусственный интеллект отличать людей от ботов в…
«Плохо себя чувствую, но коронавируса нет»: Эдита Пьеха заболела, находясь в…
В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от…
Антон Собянин: "Надежда Бабкина может говорить и уже позвонила…
В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять…
«О чем думает руководство»: Участники «Дома-2» из-за высоких рейтингов заглатывали бутылки на…
Медики перечислили главные семена и пряности для укрепления…
Татьяна Буланова после госпитализации из-за подозрения на инсульт готовится к…
Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой…
Просмотреть все новости