«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на карантине

Первые недели с начала самоизоляции артистка отдыхала от макияжа, однако потом она захотела выглядеть красиво, из-за чего начала наряжаться. На днях Алсу продемонстрировала подписчикам розовый костюм, затем примерила твидовый пиджак и джинсы. В новом ролике знаменитость позировала перед камерой в сером кашемировом свитере. Она также сделала укладку, мейкап и наклеила ресницы. Играя на синтезаторе, исполнительница спела трогательную композицию под названием «Огонек». В подписи к посту она написала, что скоро состоится самый главный праздник – День Победы. Так как массовые мероприятия и парад в честь этого события отменили, звезда решила радовать аудиторию «домашними записями песен».Фанаты восхитились не только вокальными данными Алсу, но и ее внешним видом. В комментариях многие отметили, что от голоса певицы по телу «бегут мурашки».