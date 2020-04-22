Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины Сахаровой
В Instagram несколько лет назад тайная внучка Владимира Высоцкого Арина Сахарова завела собственный аккаунт. Поклонники были поражены, что наследница внебрачной дочери барда выросла такой красавицей.
При жизни Владимир Высоцкий всегда был окружен женским вниманием. У него был роман с актрисой Татьяной Иваненко, которая славилась своей природной красотой. Возлюбленная забеременела от знаменитого барда, родив в 1972 году дочь Анастасию. Исполнитель не признал официально ребенка, но не стал официально опровергать свое отцовство. Девочка выросла, успешно окончила МГУ и вышла замуж. В браке у нее родилась дочь, которую назвали Арина. Сейчас девушке 21 год, она учится в медицинском университете.
Пользователи Instagram восхищаются красотой внебрачной внучки Владимира Высоцкого. В комментариях мнения фолловеров разделились, так как одни считают, что он похожа на бабушку Татьяну Иваненко, а другие – на легендарного деда.
Родные Арины Сахаровой не дают интервью и не говорят о своем родстве с Владимиром Высоцким. Экс-возлюбленная певца проживает в столичной квартире, которую она получила от театра, а ее внучка – с прабабушкой.
При жизни Владимир Высоцкий всегда был окружен женским вниманием. У него был роман с актрисой Татьяной Иваненко, которая славилась своей природной красотой. Возлюбленная забеременела от знаменитого барда, родив в 1972 году дочь Анастасию. Исполнитель не признал официально ребенка, но не стал официально опровергать свое отцовство. Девочка выросла, успешно окончила МГУ и вышла замуж. В браке у нее родилась дочь, которую назвали Арина. Сейчас девушке 21 год, она учится в медицинском университете.
Пользователи Instagram восхищаются красотой внебрачной внучки Владимира Высоцкого. В комментариях мнения фолловеров разделились, так как одни считают, что он похожа на бабушку Татьяну Иваненко, а другие – на легендарного деда.
Родные Арины Сахаровой не дают интервью и не говорят о своем родстве с Владимиром Высоцким. Экс-возлюбленная певца проживает в столичной квартире, которую она получила от театра, а ее внучка – с прабабушкой.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:49