Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины Сахаровой

При жизни Владимир Высоцкий всегда был окружен женским вниманием. У него был роман с актрисой Татьяной Иваненко, которая славилась своей природной красотой. Возлюбленная забеременела от знаменитого барда, родив в 1972 году дочь Анастасию. Исполнитель не признал официально ребенка, но не стал официально опровергать свое отцовство. Девочка выросла, успешно окончила МГУ и вышла замуж. В браке у нее родилась дочь, которую назвали Арина. Сейчас девушке 21 год, она учится в медицинском университете.Пользователи Instagram восхищаются красотой внебрачной внучки Владимира Высоцкого. В комментариях мнения фолловеров разделились, так как одни считают, что он похожа на бабушку Татьяну Иваненко, а другие – на легендарного деда.Родные Арины Сахаровой не дают интервью и не говорят о своем родстве с Владимиром Высоцким. Экс-возлюбленная певца проживает в столичной квартире, которую она получила от театра, а ее внучка – с прабабушкой.