Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении коронавируса





Американские СМИ обвиняют Китай в искусственном производстве коронавируса. Однако конкретных доказательств западная пресса не приводит. Песков прокомментировал данную ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ считает, что никто не имеет права безосновательно обвинять кого-либо в подобных поступках. Для столь громких слов необходимы неопровержимые доказательства, которых у американских СМИ попросту нет, поэтому поведение западной прессы недопустимое и непозволительное.Также Песков отметил, что российские ученые в сотрудничестве с китайскими коллегами работают над созданием вакцины против коронавируса. В ходе обоюдной работы эксперты делятся наработанными материалами, повышая скорость создания лекарства. Не исключено, что в ближайшее время ученые начнут первые тесты препарата. Если исследование пройдет успешно, то вскоре вакцину испытают на людях.