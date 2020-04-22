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Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении коронавируса

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение западной прессы об искусственном происхождении коронавируса. Пресс-секретарь президента считает, что подобные высказывания должны аргументироваться только на фактах.

Американские СМИ обвиняют Китай в искусственном производстве коронавируса. Однако конкретных доказательств западная пресса не приводит. Песков прокомментировал данную ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ считает, что никто не имеет права безосновательно обвинять кого-либо в подобных поступках. Для столь громких слов необходимы неопровержимые доказательства, которых у американских СМИ попросту нет, поэтому поведение западной прессы недопустимое и непозволительное.

Также Песков отметил, что российские ученые в сотрудничестве с китайскими коллегами работают над созданием вакцины против коронавируса. В ходе обоюдной работы эксперты делятся наработанными материалами, повышая скорость создания лекарства. Не исключено, что в ближайшее время ученые начнут первые тесты препарата. Если исследование пройдет успешно, то вскоре вакцину испытают на людях.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:34

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