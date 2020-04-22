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Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном Филипенко

Звезда ситкома «Проект “Анна Николаевна”» Зоя Бербер сблизилась с партнером по съемочной площадке Антоном Филипенко лишь после скандала. Артисты повздорили уже на третий день работы над совместным проектом, о чем актриса написала в Instagram.

Как оказалось, причиной скандала стало недовольство Антона Филипенко громким смехом его партнерши по кадру. Также он был “ошарашен” глупыми, с его слов, вопросами Зои Бербер, ее резкостью и жесткостью в суждениях. При этом актриса тоже не сразу смогла привыкнуть к работе с коллегой, поскольку раздражение вызывало его спокойствие, а также реакция на вопросы и слишком короткие ответы на них. Бербер думала, будто не сможет сработаться с Филипенко из-за разных характеров, но вскоре поняла, насколько много нового он дарит ее “профессиональному я”. Также артистка назвала коллегу “напарником”.

Зоя Бербер напомнила: в эфир выходит уже седьмая серия ситкома «Проект “Анна Николаевна”», где актриса исполнила главную роль. В комментариях поклонники отметили, что звезда и ее партнер замечательно смотрятся в кадре.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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