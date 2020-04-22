Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном Филипенко

Как оказалось, причиной скандала стало недовольство Антона Филипенко громким смехом его партнерши по кадру. Также он был “ошарашен” глупыми, с его слов, вопросами Зои Бербер, ее резкостью и жесткостью в суждениях. При этом актриса тоже не сразу смогла привыкнуть к работе с коллегой, поскольку раздражение вызывало его спокойствие, а также реакция на вопросы и слишком короткие ответы на них. Бербер думала, будто не сможет сработаться с Филипенко из-за разных характеров, но вскоре поняла, насколько много нового он дарит ее “профессиональному я”. Также артистка назвала коллегу “напарником”.Зоя Бербер напомнила: в эфир выходит уже седьмая серия ситкома «Проект “Анна Николаевна”», где актриса исполнила главную роль. В комментариях поклонники отметили, что звезда и ее партнер замечательно смотрятся в кадре.