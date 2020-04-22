«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского глянца





Актриса в который раз продемонстрировала прелести своей стройной фигуры, поделившись редким сюжетом из откровенной фотосессии. Рената Литвинова примерила дерзкий образ для мужского глянца, слегка прикрыв интимные части тела, из-за чего в кадре она запечатлена почти обнаженной. Знаменитость приспустила вверх светлого платья, оголив грудь, которую держала руками, и бедра. Темный взгляд артистки привел в восторг мужскую часть ее аудитории в блоге. Также телеведущая предпочла прическу в ретро стиле, завив локоны и украсив шею большими бусами.В комментариях под эффектным снимком подписчики оставили кучу комплиментов в адрес кумира. Как отметили юзеры, фото получилось в меру сексуальным и не пошлым. Другие сравнили Литвинову с греческой статуей.