Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей дочерью

Как отметил актер, он смог успешно адаптироваться к режиму самоизоляции за несколько дней, и до сих пор не успел соскучиться по театру или съемочной площадке. Константин Хабенский вошел в "другой" ритм жизни и начал читать книги. В беседе с Александром Цыпкиным он признался, что почти все время посвящает семье и сейчас пытается найти общий язык с младшей дочерью, которая недавно только научилась ходить. Артист вспомнил фильм “Йети”, в котором персонаж тоже непонятно изъяснялся, как и его наследница. Хабенский пошутил, что “изучает язык Спилберга”, чтобы понимать детей.Константин Хабенский расценивает ситуацию с коронавирусом как возможность остановиться и подумать о будущем.