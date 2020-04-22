АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей дочерью

Во время самоизоляции Константин Хабенский пытается “выучить язык Спилберга”, чтобы общаться с младшей дочерью. Актер рассказал о личной жизни в онлайн-интервью с журналистом Александром Цыпкиным в Instagram.
Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей дочерью

Как отметил актер, он смог успешно адаптироваться к режиму самоизоляции за несколько дней, и до сих пор не успел соскучиться по театру или съемочной площадке. Константин Хабенский вошел в "другой" ритм жизни и начал читать книги. В беседе с Александром Цыпкиным он признался, что почти все время посвящает семье и сейчас пытается найти общий язык с младшей дочерью, которая недавно только научилась ходить. Артист вспомнил фильм “Йети”, в котором персонаж тоже непонятно изъяснялся, как и его наследница. Хабенский пошутил, что “изучает язык Спилберга”, чтобы понимать детей.

Константин Хабенский расценивает ситуацию с коронавирусом как возможность остановиться и подумать о будущем.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Кравец предложила Дане Борисовой стать суррогатной матерью для ее…
Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном…
10 знаменитостей испортили свою внешность пластическими…
Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей…
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для…
Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины…
Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два…
«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении…
«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского…
Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться…
Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а…
Профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как восстановить нервные…
Поклонники довели до слез Наталью Фриске поздравлениями от имени ее…
Стартовали продажи нового SEAT…
«От него исходит сплошной негатив»: Рома Жуков перестал помогать детям в разгар пандемии…
Инженеры научили искусственный интеллект отличать людей от ботов в…
«Плохо себя чувствую, но коронавируса нет»: Эдита Пьеха заболела, находясь в…
В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от…
Антон Собянин: "Надежда Бабкина может говорить и уже позвонила…
В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять…
«О чем думает руководство»: Участники «Дома-2» из-за высоких рейтингов заглатывали бутылки на…
Медики перечислили главные семена и пряности для укрепления…
Татьяна Буланова после госпитализации из-за подозрения на инсульт готовится к…
Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой…
«Это близкий и родной мне зверь»: Топалов объяснил выбор костюма панды для проекта…
Дженнифер Лопес вспомнила, как Барбра Стрейзанд восхитилась ее кольцом от Бена…
Диетологи назвали эфирные масла, помогающие снизить тягу к…
Просмотреть все новости