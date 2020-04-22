Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей дочерью
Во время самоизоляции Константин Хабенский пытается “выучить язык Спилберга”, чтобы общаться с младшей дочерью. Актер рассказал о личной жизни в онлайн-интервью с журналистом Александром Цыпкиным в Instagram.
Как отметил актер, он смог успешно адаптироваться к режиму самоизоляции за несколько дней, и до сих пор не успел соскучиться по театру или съемочной площадке. Константин Хабенский вошел в "другой" ритм жизни и начал читать книги. В беседе с Александром Цыпкиным он признался, что почти все время посвящает семье и сейчас пытается найти общий язык с младшей дочерью, которая недавно только научилась ходить. Артист вспомнил фильм “Йети”, в котором персонаж тоже непонятно изъяснялся, как и его наследница. Хабенский пошутил, что “изучает язык Спилберга”, чтобы понимать детей.
Константин Хабенский расценивает ситуацию с коронавирусом как возможность остановиться и подумать о будущем.
Как отметил актер, он смог успешно адаптироваться к режиму самоизоляции за несколько дней, и до сих пор не успел соскучиться по театру или съемочной площадке. Константин Хабенский вошел в "другой" ритм жизни и начал читать книги. В беседе с Александром Цыпкиным он признался, что почти все время посвящает семье и сейчас пытается найти общий язык с младшей дочерью, которая недавно только научилась ходить. Артист вспомнил фильм “Йети”, в котором персонаж тоже непонятно изъяснялся, как и его наследница. Хабенский пошутил, что “изучает язык Спилберга”, чтобы понимать детей.
Константин Хабенский расценивает ситуацию с коронавирусом как возможность остановиться и подумать о будущем.
Переглянути цей допис в Instagram
(спойлер - у него есть свои гречишные поля!) Продюсеры я и @nastya_prits Режиссер и монтаж: @linamnatsakanova Монтаж @tanyapakhalina Арт директор @anna_xenz Титры @glznv______________________ Спасибо @koktebel_official за поддержку нашего прожекта и особенно моего пари с героями. #нагречкедома @besprintsypno
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00