Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два кризиса"





Грета Тунберг – знаменитая 17-летняя экоактивистка, которая борется за решение проблемы глобального потепления. Несмотря на пандемию коронавируса, девушка продолжает агитировать за спасение планеты. Сейчас Тунберг проводит митинги онлайн и призывает мировые правительства решать сразу два кризиса, поскольку проблема глобального потепления никуда не исчезла. Коронавирус – временный кризис, а изменение климата продолжается уже много лет. Если не предпринимать никаких шагов для решение проблемы, то уже в ближайшие 10 лет население планеты столкнётся с глобальными катаклизмами, способными забрать жизни миллионов людей.Также Грета Тунберг отметила, пандемия коронавируса показала, что игнорировать предупреждения ученых – плохая практика, поэтому следует прислушиваться к экспертам и в других сферах жизни. Напомним, 22 апреля отмечается день Матери-Земли. Свое выступление молодая активистка посвятила празднику. Грета Тунберг надеется, что её слова услышат мировые правительства и предпримут решительные действия по сохранению планеты для будущих поколений.