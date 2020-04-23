АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда

Ученые из Гамбургского университета сделали вывод о полном освобождении Северного ледовитого океана ото льда к 2050 году. Исследователи провели анализ разных вариантов развития событий в Арктике.

Ученые изучили информацию о скорости таяния льдов, и сделали вывод о стремительности процесса глобального потепления в Арктике. В последнее время, несмотря на уменьшение выбросов в атмосферу, наблюдается резкое увеличение темпов таяния льдов Северного Ледовитого океана. Для анализа разных вариантов развития событий исследователями были применены свыше 40 моделей климата. Среди них были модели, предусматривающие существенное уменьшение выбросов в атмосферу углекислого газа.

Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото…
Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в…
Американские ученые прогнозируют деградацию человечества из-за ухудшения…
Названы 10 возможных угроз для выживания…
«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов…
Андрей Разин показал совместное фото с женой…
Алена Кравец предложила Дане Борисовой стать суррогатной матерью для ее…
Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном…
10 знаменитостей испортили свою внешность пластическими…
Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей…
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для…
Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины…
Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два…
«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении…
«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского…
Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться…
Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а…
Профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как восстановить нервные…
Поклонники довели до слез Наталью Фриске поздравлениями от имени ее…
Стартовали продажи нового SEAT…
«От него исходит сплошной негатив»: Рома Жуков перестал помогать детям в разгар пандемии…
Инженеры научили искусственный интеллект отличать людей от ботов в…
«Плохо себя чувствую, но коронавируса нет»: Эдита Пьеха заболела, находясь в…
В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от…
Антон Собянин: "Надежда Бабкина может говорить и уже позвонила…
В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять…
«О чем думает руководство»: Участники «Дома-2» из-за высоких рейтингов заглатывали бутылки на…
Просмотреть все новости