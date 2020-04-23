Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото льда





Ученые изучили информацию о скорости таяния льдов, и сделали вывод о стремительности процесса глобального потепления в Арктике. В последнее время, несмотря на уменьшение выбросов в атмосферу, наблюдается резкое увеличение темпов таяния льдов Северного Ледовитого океана. Для анализа разных вариантов развития событий исследователями были применены свыше 40 моделей климата. Среди них были модели, предусматривающие существенное уменьшение выбросов в атмосферу углекислого газа.Ученые установили, что к 2050 году, даже в случае сведения к минимуму выбросов СО2, каждым летом будет наблюдаться полное освобождение Северного ледовитого океана ото льда.