Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а отец»

С Егором Бурдиным актриса растит девятимесячного сына. 37-летняя Карина Разумовская рада, что у нее теперь есть время для семьи. Сейчас все свое свободное время она посвящает малышу. По словам актрисы, если бы не самоизоляция, то она не увидела, как ее Платон впервые встал на ножки.Относительно воспитания ребенка знаменитость отметила, что пока он маленький, то она разрешает больше, чем дозволено. Например, Карину Разумовскую не будет смущать, если девятимесячный сын начнет размазывать кашу по лицу или есть руками. Таким образом Платон познает мир и она не собирается ему мешать. Однако актриса постепенно устанавливает рамки и ограничения. Звезда считает, что сын должен осознавать, что он любимый, но не главный в семье. Она выступает за патриархат, так как именно отец играет в жизни ребенка основную роль. Карина Разумовская может без проблем оставить Платона с Егором Бурдиным, так как знает, что он отлично справится со своими обязанностями.