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Поклонники довели до слез Наталью Фриске поздравлениями от имени ее племянника

Поклонники довели до слез Наталью Фриске, опубликовав на фан-странице Платона Шепелева поздравления в ее адрес. Душевное пожелание от имени племянника растрогало бизнесвумен, в чем она сама призналась в комментарии к публикации.

7 апреля сын Жанны Фриске Платон отметил свое 7-летие. В связи с пандемией коронавируса и вынужденным режимом самоизоляции празднование этого события было скромным и домашним, а все желающие поздравить мальчика были вынуждены сделать это посредством телефонных звонков или публикаций в социальных сетях. Тетя малыша Наталья Фриске, за неимением возможности увидеться с племянником, поздравила его постом в Instagram.

21 апреля день рождения уже праздновала сама экс-участница «Блестящих». Неизвестно, поздравлял ли ее племянник с 34-летием в телефонном режиме, но поклонники бизнесвумен решили сделать это в Instagram от его имени. Так на фан-странице Платона Шепелева появился ролик с подборкой фото сестры Жанны Фриске и сына певицы, к которому автор публикации добавил трогательное стихотворение. Такое поздравление от имени племянника растрогало родственницу звезды до слез, о чем она написала в комментарии к посту, добавив соответствующие смайлики.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:15

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