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Младшая дочь Ксении Бородиной Теона расплакалась после просмотра клипа с родителями

Младшая дочь Ксении Бородиной расплакалась, увидев клип с участием родителей. Телеведущая опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram, на котором запечатлела Теону.

На видео запечатлено, как Ксения Бородина вместе с дочерью Теоной смотрит клип, который был сделан во время беременности. В ролике фигурирует также Курбан Омаров. Телеведущая заметила, что ребенок сдерживает слезы, поэтому назвала дочь “сентиментальной”. Однако сама Теона призналась, что она “трогательная”. Оказалось, что Бородина впервые увидела, как ее дочь плачет из-за песни. В своем посте она также отметила, что во время беременности часто слушала песню Ирины Дубцовой “Люби меня долго”, поэтому поставила с ней семейное слайд-шоу.

В комментариях отметились некоторые коллеги Ксении Бородиной, которые оставили восхищенные комментарии. Например, под записью высказались Нателла Крапивина и Ольга Бузова.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:11

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