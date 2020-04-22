«От него исходит сплошной негатив»: Рома Жуков перестал помогать детям в разгар пандемии коронавируса





Женщина одна воспитывает 6 наследников, так как не может положиться на их отца. По словам многодетной матери, бывший избранник до вспышки пандемии не слишком стремился помогать детям и выделял только 15 тысяч рублей на 2 недели. Тем не менее после ухудшения ситуации с коронавирусом артист совсем перестал поддерживать ребят финансово, объясняя это нехваткой денег. При этом он успел купить себе собаку и арендовал просторное жильё. Более того, Рома Жуков запугивал детей, рассказывая им истории об инфицированных людях, после чего они стали плохо спать.На просьбы о помощи исполнитель не ответил, вместо этого порекомендовав бывшей жене обратиться в социальные службы. Однако в учреждении мать с наследниками лишили пособия, так как считается, что у них есть отец, который обязан содержать семью.