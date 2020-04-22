Антон Собянин: "Надежда Бабкина может говорить и уже позвонила сыну"

Представитель Надежды Бабкиной опроверг слухи в СМИ, что артистка общается только с помощью жестов. Антон Собянин отметил, что певица может разговаривать, хоть ей пока и тяжело. Журналисты ранее сообщали, что после того, как артистку отключили от системы ИВЛ, ее состояние «заторможено». Также писали, что знаменитость близка к депрессивному состоянию из-за того, что уже длительное время пребывает в больнице.В Коммунарку 70-летнюю Надежду Бабкину доставили 1 апреля. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию, а также подозревали коронавирус. Ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы.