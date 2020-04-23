АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного Кавказа

Российские ученые впервые организовали генетическое исследование останков, обнаруженных в могильниках Северного Кавказа. Находки датированы экспертами IX-V столетиями до н.э.
Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного Кавказа

Результаты проведенного специалистами из ИА РАН ДНК-анализа подтвердили, что похороненные в могильниках кобанской культуры люди имели связь как с древними, так и с сохранившимися до настоящего времени народами, населявшими Северный Кавказ. Ученые сумели доказать, что она представляет собой связующее звено между существующими сейчас этническими группами и представляющими бронзовый век.

В эксперименте использовались останки выходцев из кобанской культуры, в которых преобладающими оказались несколько митохондриальных, а также Y-хромосомных гаплогрупп. Последние были распространены в Европе. Одна из них наблюдается среди осетин, сванов и т.д. Вторая ранее упоминалась как у скифов, так и у сарматов. Ученые смогли подтвердить существующую теорию о воздействии первых на кобанскую культуру. Больше подробностей позволит обнаружить ДНК-тест, он будет проведен в следующем исследовании.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Надежда Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его…
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона расплакалась после просмотра клипа с…
Индия может заключить контракт на поставку 110 истребителей…
Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного…
Ученые: Жук-листоед помогает уменьшить аллергическую реакцию на пыльцу…
Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от…
Компания Smart анонсировала выпуск своего первого…
Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с…
Microsoft опубликовала системные требования к симулятору Flight…
Разработчик Asobo раскрыл системные требования игры Microsoft Flight…
Ученые: К 2050 году Северный Ледовитый океан освободится ото…
Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в…
Американские ученые прогнозируют деградацию человечества из-за ухудшения…
Названы 10 возможных угроз для выживания…
«Маразм и безвкусица»: Солнцев прогнозирует провал распродажи концертных костюмов…
Андрей Разин показал совместное фото с женой…
Алена Кравец предложила Дане Борисовой стать суррогатной матерью для ее…
Зоя Бербер рассказала, как скандал помог ей сблизиться с коллегой по «Проекту "Анна Николаевна"» Антоном…
10 знаменитостей испортили свою внешность пластическими…
Константин Хабенский на самоизоляции пытается “выучить язык Спилберга" ради общения с младшей…
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для…
Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины…
Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два…
«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении…
«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского…
Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться…
Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а…
Просмотреть все новости