Российские ученые исследовали генетические корни народов Северного Кавказа





Результаты проведенного специалистами из ИА РАН ДНК-анализа подтвердили, что похороненные в могильниках кобанской культуры люди имели связь как с древними, так и с сохранившимися до настоящего времени народами, населявшими Северный Кавказ. Ученые сумели доказать, что она представляет собой связующее звено между существующими сейчас этническими группами и представляющими бронзовый век.В эксперименте использовались останки выходцев из кобанской культуры, в которых преобладающими оказались несколько митохондриальных, а также Y-хромосомных гаплогрупп. Последние были распространены в Европе. Одна из них наблюдается среди осетин, сванов и т.д. Вторая ранее упоминалась как у скифов, так и у сарматов. Ученые смогли подтвердить существующую теорию о воздействии первых на кобанскую культуру. Больше подробностей позволит обнаружить ДНК-тест, он будет проведен в следующем исследовании.