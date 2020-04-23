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Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в Израиле

Археологи смогли идентифицировать авторов гравюры возрастом 14 тысяч лет, обнаруженной на надгробном камне на севере Израиля. Рисунок принадлежит натуфианцам.
Археологи обнаружили гравюру натуфианцев на древнем надгробии в Израиле

Археологи обнаружили надгробие на древнем натуфийском кладбище, расположенном в пещере Ракефет на горе Кармель, и в течение нескольких лет изучали его в лабораториях. С помощью радиоуглеродного датирования останков специалисты установили, что захоронение произошло в период от 12 до 14 тысяч лет назад. На самой плите находится рисунок, едва заметный невооруженным глазом. Однако благодаря использованию современных технологий ученым удалось его восстановить. На гравюре, возможно, изображена человеческая фигура. Найденный рисунок свидетельствует о более сложных погребальных практиках натуфианцев, нежели было известно ранее. Скорее всего, в них включались танцы и пиршества. Ученые полагают, что на плите мог быть изображен танцующий шаман, одетый в шкуры животных.

Натуфийский период начинается 15 тысяч лет назад, в момент перехода палеолитического общества к оседлому земледелию. Натуфианцы первыми стали хоронить умерших на кладбищах, выкапывая небольшие могилы и закрывая их плитами.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 01:00

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