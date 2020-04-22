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В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять робот

В минском аэропорту установили уникального робота-медика. Устройство в автоматическом режиме будет измерять температуру тела пассажиров и сообщать о подозрительных случаях оператору.

Резидент китайско-белорусского парка «Великий камень» предоставил минскому аэропорту уникального робота. Андроид в режиме реального времени с помощью специальных датчиков и камеры наблюдения способен измерять температуру прибывших пассажиров. Робот уже установлен в здании аэропорта и выполняет возложенные на него функции. Вся информация дублируется на мониторе, поэтому оператор сможет мгновенно отреагировать на потенциальную угрозу.

Стоит отметить, что робот-доктор отлично зарекомендовал себя в Китае. Фирма-поставщик не только установила устройство в минском аэропорту, но и взяла на себя обслуживание устройства, что значительно повышает продуктивность программы.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:50

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