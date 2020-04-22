В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять робот





Резидент китайско-белорусского парка «Великий камень» предоставил минскому аэропорту уникального робота. Андроид в режиме реального времени с помощью специальных датчиков и камеры наблюдения способен измерять температуру прибывших пассажиров. Робот уже установлен в здании аэропорта и выполняет возложенные на него функции. Вся информация дублируется на мониторе, поэтому оператор сможет мгновенно отреагировать на потенциальную угрозу.Стоит отметить, что робот-доктор отлично зарекомендовал себя в Китае. Фирма-поставщик не только установила устройство в минском аэропорту, но и взяла на себя обслуживание устройства, что значительно повышает продуктивность программы.