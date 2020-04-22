«Плохо себя чувствую, но коронавируса нет»: Эдита Пьеха заболела, находясь в самоизоляции

Знаменитость отрицает тот факт, что она могла каким-либо образом подхватить COVID-19. Дело в том, что артистка еще с начала прошлого месяца живет «вдали от цивилизации», самоизолировавшись в загородном особняке под Санкт-Петербургом. При этом единственными, с кем Эдита Пьеха непосредственно контактирует – это ее дочь, внуки и правнуки.Однако какой-то недуг все-таки омрачил семейную идиллию артистки. По словам певицы, у нее уже несколько дней держится высокая температура и постоянное ощущение слабости в теле. Сейчас Пьеха постоянно на связи с врачами и следует их предписаниям, отмечая, что коронавируса у нее нет, а с возникшим недомоганием она скоро справится.Также певица опубликовала на своей странице в Instagram обращение к своим подписчикам, в котором призвала соблюдать режим самоизоляции и помогать «отцам и матерям, бабушкам и дедушкам». Пьеха попросила фолловеров быть терпимее и найти способ убедить или «упросить» людей преклонного возраста оставаться дома и не рисковать лишний раз своим здоровьем и жизнью, выходя за продуктами или ради простой прогулки.