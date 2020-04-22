Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться домой





По словам Мамонтова, ситуация в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария стала критической, поскольку оттуда не могут вернуться в страну почти 200 граждан. Из них сто человек являются жителями Калининграда, а также на Канарских островах застряли 50 крымчан и несколько десятков человек из других регионов. Их наняли крюинговые компании для работы в море, а после введения карантина имелась договоренность о вывозном рейсе, который так и не был выполнен.Проблема возникла из-за следующего: авиакомпания, которая согласилась взять на борт моряков, просит официальные письма-подтверждения, что власти готовы взять на себя ответственность и принять граждан в страну. Региональные ведомства отказываются подавать данные разрешения, ссылаясь на федеральный закон.