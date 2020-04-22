Татьяна Буланова после госпитализации из-за подозрения на инсульт готовится к выписке





В разговоре с журналистами представитель звезды Константин Сергеев рассказал, что госпитализация не была экстренной. Выяснилось, что Татьяна Буланова сама приходила в больницу для сдачи МРТ, результаты которого впоследствии оказались неблагоприятными. Медики решили уберечь артистку от риска и направили ее в реанимацию, где пациентка 10 дней провела под наблюдением. За этот период ее тщательно обследовали и взяли необходимые анализы, которые показали отсутствие опасности для здоровья знаменитости. Врачи перевели исполнительницу в стационар и на днях планируют ее выписать.Ранее Буланова признавалась, что по причине отмены ряда концертов в ходе карантина она лишилась основного источника дохода, в связи с чем не знает, как будет жить в случае дальнейшего распространения пандемии коронавируса. Согласно предположениям, певица попала в медучреждение на фоне финансовых переживаний.