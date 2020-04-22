Инженеры научили искусственный интеллект отличать людей от ботов в Twitter





Во время процесса самообучения искусственный интеллект изучил более 8 миллионов постов в социальной сети. Также программа проанализировала примерно 3,5 тысячи аккаунтов реальных людей и 5 тысяч аккаунтов ботов в Twitter. В результате искусственный интеллект собрал достаточно информации, чтобы самостоятельно отличать живых пользователей от алгоритмов. В ходе эксперимента инженерам удалось установить, что люди отвечают на твиты в пять раз чаще, чем боты. Однако активность реальных аккаунтов после первого часа серфинга падает.Это объясняется элементарной усталостью человека. Алгоритмы не имеют подобной слабости, поэтому их активность четко распределена на протяжении суток. В перспективе искусственный интеллект поможет находить ботов в социальных сетях, что значительно упростит работу программистов.