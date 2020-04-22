Надин о выкидыше: «Я потеряла ребенка из-за того, что понимала — нашим отношениям «хана»»

По словам новенькой участницы телестройки, любые отношения – это опыт. Иногда он бывает позитивным, иногда негативным. Причиной тому отчасти привычка людей вешать на партнеров ярлыки, вроде «это на всю жизнь». Однако чаще всего жизнь распоряжается иначе и пары распадаются спустя несколько месяцев или лет.Иногда истории взаимоотношений бывают не просто неприятными, но и действительно травмирующими. Так произошло и с самой Надин Зданявичене, которая пережила во время прошлого романа личную трагедию. Девушка потеряла не только любовь партнера, но и ребенка, которого носила под сердцем. Последнее, по мнению участницы проекта, произошло из-за того, что их «отношения зашли в тупик».Надин чувствовала, что будущего с отцом ребенка у нее нет и «пожертвовала жизнью другого человека» из-за краха любви. После этих слов девушка не смогла сдержать эмоции и расплакалась.