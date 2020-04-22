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Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для фотосессии

Новая девушка Ивана Телегина приняла участие в пикантной фотосессии, для которой решила не надевать бюстгальтер. Соответствующую публикацию Мария Гончар разместила в Instagram.
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для фотосессии

Сейчас влюбленные, как и многие другие россияне, соблюдают режим самоизоляции. Однако это не мешает Марии Гончар делиться в разделе Stories воспоминаниями из одного из своих путешествий. Возлюбленная Ивана Телегина показала подписчикам кадр, на котором позировала крупным планом в телесной майке, плотно прилегающей к фигуре. Судя по всему, девушка хоккеиста решила принять участие в фотосессии без бюстгальтера, чтобы снимок получился более эффектным. Как отметила предпринимательница, сюжет был сделан до начала карантина. При этом она дала понять фолловерам, что скучает по прошлым поездкам.

Иван Телегин ушел от своей жены Пелагеи к бизнесвумен, о которой раньше почти ничего не было известно. За время отношений со спортсменом Гончар успела обрести фан-базу, от которой регулярно получает множество комплиментов в свой адрес.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:54

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