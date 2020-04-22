Дженнифер Лопес вспомнила, как Барбра Стрейзанд восхитилась ее кольцом от Бена Аффлека
Во время самоизоляции Дженнифер Лопес со своими детьми пересматривает мюзиклы, с участием легендарной Барбры Стрейзанд. Певица вспомнила, что 20 лет назад на вечеринке вручения «Оскара» к ней подошла актриса и попросила поближе рассмотреть помолвочное кольцо, подаренное Беном Аффлеком.
Барбра Стрейзанд восхитилась украшением с розовым бриллиантом в шесть карат. Оказалось, что звезда мюзиклов увлекается драгоценными камнями и очень хорошо в них разбирается. Тогда Дженнифер Лопес об этом не знала, но была в восторге, что ей удалось познакомиться с легендарной актрисой благодаря кольцу. Певица сама была в восторге от такого жеста Бена Аффлека, поэтому с удовольствием показала драгоценность. Однако в тот момент звезду так потрясла встреча с мировой знаменитостью, что она растерялась и запуталась в мыслях.
На данный момент Дженнифер Лопес помолвлена с Алексом Родригесом. Свадьбу с бейсболистом доминиканского происхождения певица вынуждена была перенести из-за пандемии коронавируса, который стремительно распространяется по миру.
Барбра Стрейзанд восхитилась украшением с розовым бриллиантом в шесть карат. Оказалось, что звезда мюзиклов увлекается драгоценными камнями и очень хорошо в них разбирается. Тогда Дженнифер Лопес об этом не знала, но была в восторге, что ей удалось познакомиться с легендарной актрисой благодаря кольцу. Певица сама была в восторге от такого жеста Бена Аффлека, поэтому с удовольствием показала драгоценность. Однако в тот момент звезду так потрясла встреча с мировой знаменитостью, что она растерялась и запуталась в мыслях.
На данный момент Дженнифер Лопес помолвлена с Алексом Родригесом. Свадьбу с бейсболистом доминиканского происхождения певица вынуждена была перенести из-за пандемии коронавируса, который стремительно распространяется по миру.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:24