Профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как восстановить нервные клетки





В исследовании приняли участие более 50 тысяч респондентов. На протяжении определенного срока группа учёных во главе с профессором Раулем Гайнетдиновым следила за физической активностью людей и нейрогенезом испытуемых. В результате эксперты обнаружили закономерность: чем выше активность человека, тем быстрее будут восстанавливаться нервные клетки. Профессор отметил, мнение о невозможности регенерировать структуру мозга является заблуждением. На самом деле нервные клетки восстанавливаются каждый день, но очень медленно.Эксперимент показал: для ускорения процесса достаточно быть активным. Речь идет не только о физических нагрузках. Чтение, посещение различных выставок, общение с другими людьми и другие факторы также помогают мозгу восстанавливаться. Чтобы избежать ранней деменции, необходимо познавать новое каждый день и проявлять хотя бы минимальную физическую активность. Прогулка в парке или пробежка на свежем воздухе окажут хорошее воздействие на мозг и принесут отличное настроение на целый день, поэтому не стоит пренебрегать столь простыми, но полезными вещами.