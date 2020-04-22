Медики перечислили главные семена и пряности для укрепления иммунитета





Врачи посоветовали поддерживать иммунитет в связи с распространением коронавирусной инфекции. Снизить риск заражения помогут семена чиа, в которых содержится большое количество антиоксидантов и омега-3. Цинк, витамин E и железо в своем составе имеют тыквенные семечки. При этом они известны своими противовирусными и противогрибковыми свойствами, а также помогают повысить настроение и улучшить качество сна. Семена подсолнечника станут важным источником витамина E и селена, который обладает сильными противораковыми качествами. Этот продукт укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи.Эксперты обращают внимание на чеснок, повышающий количество лейкоцитов, а также уничтожающий бактерии. Имбирь известен большим количеством антиоксидантов. Куркума и корица борются с воспалениями, а содержащиеся в них микроэлементы участвуют в процессе заживления поврежденных тканей.