«Он был эмоционально подавлен»: Страхова поддержала Сахнова после номинации на выбывание из «Дом-2»

Вряд ли можно сказать, что Марина Страхова и Даниил Сахнов расстались друзьями, приняв решение прервать свои отношения, но в конце концов им удалось попрощаться на хорошей ноте. В ходе шоу «Бородина против Бузовой» участница телестройки еще подтрунивала над бывшим возлюбленным и даже не гнушалась угрожать ему обнародованием некоторых «опасных» секретов, но в итоге стала единственной, кто его поддержал. Дело в том, что в конце передачи телеведущие объявили молодого человека номинантом на выбывание из «Дома-2», и это выбило его из колеи.Как признался Сахнов, он «был эмоционально подавлен» этим известием и нуждался в поддержке. Страхова оказалась единственной из коллег по проекту, кому была небезразлична дальнейшая судьба молодого человека и его душевное состояние. В итоге после окончания шоу молодые люди поговорили по душам и им удалось простить друг другу старые обиды. Теперь свои отношения участники телестройки вполне могут назвать приятельскими, но о возвращении былого романа даже речи не идет.