«О чем думает руководство»: Участники «Дома-2» из-за высоких рейтингов заглатывали бутылки на соревновании





Реалити показывают на российских каналах в течение 16 лет и за это время в эфире скандального проекта происходили разные вещи. Больше всего поклонники «Дома-2» запомнили драки звезд, однако в этот раз увиденное их возмутило. На официальной странице телестройки в Instagram появился анонс эпизода, в котором девушки брали в рот бутылки в то время, как парни зажимали их между ног. Согласно условиям необычного соревнования, нужно было как можно быстрее открутить пробку и выпить содержимое. Ведущий подбадривал девушек, а один из парней помог участнице и заглотил горлышко бутылки.Комментарии под роликом говорили о негодовании интернет-пользователей, заявивших о деградации россиян на передаче. Многие юзеры осудили редакторов, которые придумывают подобные конкурсы. Другие же вспомнили о родителях ребят и отметили, что они будут «рады» увидеть, чем занимаются их дети.