Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой глаз





Специалисты, которые работают в Нацинституте инфекционных болезней Спалланцани, заявили, что РНК коронавирусной инфекции остается на слизистых глаз даже если анализы уже показывают отрицательный результат. По словам врачей, COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и через биологические жидкости. Сообщается, что уже были зафиксированы случаи конъюнктивита при заражении.Первой итальянской пациенткой, которая заболела коронавирусом, была женщина, приехавшая из Уханя. Через несколько дней ее госпитализировали с жалобами на воспаление слизистых глаз и носа, сухим кашлем и болями в горле. Тест был положительным, а врачи взяли у нее мазок из глаз и обнаружили РНК SARS-CoV-2. Эту процедуру медики повторяли ежедневно. Хотя на 20 день коронавирус прошел, следы инфекции присутствовали на слизистых. Потом мазки были отрицательными, но на 27 день пребывания в больнице вновь обнаружился вирус.Ученые пришли к выводам, что в глазных жидкостях, зараженных коронавирусом содержится, инфекция. Поэтому важно тщательно соблюдать необходимые меры предосторожности: часто мыть руки, не касаться слизистых глаз, носа и рта.