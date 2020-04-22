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Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой глаз

Итальянские ученые после проведения исследования установили, что коронавирус выживает минимум неделю на слизистой глаз. Поэтому о данной особенности инфекции следует помнить офтальмологам, соблюдая все необходимые меры безопасности.
Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой глаз

Специалисты, которые работают в Нацинституте инфекционных болезней Спалланцани, заявили, что РНК коронавирусной инфекции остается на слизистых глаз даже если анализы уже показывают отрицательный результат. По словам врачей, COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем, но и через биологические жидкости. Сообщается, что уже были зафиксированы случаи конъюнктивита при заражении.

Первой итальянской пациенткой, которая заболела коронавирусом, была женщина, приехавшая из Уханя. Через несколько дней ее госпитализировали с жалобами на воспаление слизистых глаз и носа, сухим кашлем и болями в горле. Тест был положительным, а врачи взяли у нее мазок из глаз и обнаружили РНК SARS-CoV-2. Эту процедуру медики повторяли ежедневно. Хотя на 20 день коронавирус прошел, следы инфекции присутствовали на слизистых. Потом мазки были отрицательными, но на 27 день пребывания в больнице вновь обнаружился вирус.

Ученые пришли к выводам, что в глазных жидкостях, зараженных коронавирусом содержится, инфекция. Поэтому важно тщательно соблюдать необходимые меры предосторожности: часто мыть руки, не касаться слизистых глаз, носа и рта.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:34

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