Диетологи назвали эфирные масла, помогающие снизить тягу к сладкому





Психологи утверждают, что многие граждане стали испытывать стресс на фоне карантина из-за коронавируса, в связи с чем рискуют набрать лишний вес. В указанном состоянии человек пытается “заесть” негатив сладким. Диетологи напомнили об эфирных маслах, которые помогают ослабить тягу к сладостям. С такой задачей лучше всего справляются масла из мяты перечной, грейпфрута и кассии. Их можно добавлять в небольших количествах в диффузор с водой. Еще одной эффективной комбинацией стали масла бергамота, грейпфрута и имбиря. В день достаточно двух распылений по комнате, чтобы получить желаемый результат.Эксперты советуют пить достаточно воды, чтобы побороть тягу к сладкому, а также выбирать богатые белком закуски. Полезно употреблять орехи, но в небольших количествах. Похудению будут способствовать фрукты и овощи с низким гликемическим индексом.