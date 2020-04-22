Стартовали продажи нового SEAT Leon





Стоит отметить, пока новинки доступны только в Европе, поэтому жителям России придется еще немного подождать. Начальная цена на Leon Sportstourer стартует от 30,5 тысяч евро. Автомобиль оборудован 1,5-литровым TSI мощностью 130 «лошадок». Такие же силовые агрегаты стоят на Leon в комплектации Style Launch. Пятидверная версия хэтчбека FR Launch Edition обойдётся покупателю в 31,5 тысячи евро. Под капотом модели установлен 1,5-литровый TSI мощностью 150 лошадиных силы. Также Seat представили гибридную версию Leon FR Launch Edition стоимостью 33,5 тысячи евро. Мощность силового агрегата в данной комплектации составляет 150 «лошадок».На дизельный вариант Launch Edition цена будет объявлена немного позже, как и на остальные комплектации. Данная модель хэтчбека оборудована 2,0-литровым TDI мощностью 115 л.с. Стоит упомянуть о модификации Style Launch Edition, которая оборудована камерой заднего вида, круиз-контролем, навигацией и ассистентом парковки. FR Seat Leon отличается спортивным внешним видом, специальным легкосплавными дисками и антикрылом FR.