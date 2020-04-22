«Это близкий и родной мне зверь»: Топалов объяснил выбор костюма панды для проекта «Маски»

Во-первых, бамбуковый медведь уже давно является одним из любимых животных певца, а во-вторых – он очень нравится его сыну. Именно поэтому, когда перед Топаловым стал вопрос выбора костюма на шоу, он ни минуты не сомневаясь потянулся за «пандой».Как признался супруг Регины Тодоренко, в костюме было очень жарко, и это серьезно усложняло процесс съемок шоу для артиста. Проблему решили костюмеры: они вшили в «панду» несколько небольших вентиляторов на батарейках, и это действительно возымело эффект – стало немного прохладнее. Однако был и еще один минус нахождения в «образе» - плохой обзор из-за специфики строения маски, что серьезно мешало ориентироваться в пространстве.«Панду» рассекретили в восьмом выпуске шоу «Маски». Как призналась Регина Тодоренко, она своего супруга узнала практически сразу, однако другие члены жури не были так однозначны в суждениях и им потребовалось для «опознания» актера некоторое время.