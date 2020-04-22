АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Адвокат Юлия Вербицкая: "После предательства Алибасова Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии"

Выяснилось, что Бари Алибасов за спиной у Лидии Федосеевой-Шукшиной переписал подаренную ею квартиру своему помощнику. О предательстве мужа актрисы и ее состоянии журналистам рассказала адвокат Юлия Вербицкая.
Адвокат Юлия Вербицкая: "После предательства Алибасова Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии"

Еще недавно у супруги продюсера было 6 квартир и 2 дачи, однако теперь она осталась почти ни с чем. По словам Юлии Вербицкой, сейчас знаменитость находится в ужасном состоянии из-за предательства Алибасова. Как отметила адвокат, ему написали соответствующее письмо, однако пока что музыкант на него не ответил. Поклонники уверены, что артистка неправильно распорядилась своей недвижимостью. Тем не менее СМИ решили разобраться в истории, где героями является семейство Федосеевой-Шукшиной, члены которого перессорились между собой во время борьбы за жилье. Известно, что одну из дач звезда кино приобрела вместе с менеджером, но они редко там бывают.

У актрисы было 2 квартиры, одну из которых однажды получил ее ныне покойный муж Василий Шукшин. Он, в свою очередь, поделил апартаменты между женой и младшей дочерью Ольгой. Недавно вдова писателя подарила свою часть внучке Анне, но та продала ее любовнику. Второе жилье артистка переписала на Бари Каримовича, а продюсер без уведомления избранницы оформил его на ассистента. Свое решение избранник объяснил отсутствием возможности содержать дом, что шокировало Федосееву-Шукшину.

Еще одну квартиру, которую знаменитости подарила поклонница, она переписала на внучку, но потом узнала об истории с продажей недвижимости в Петербурге и потребовала у родственницы вернуть ей дорогой презент. В эфире передачи «Звезды сошлись» женщина передала адвокату бабушки необходимые документы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Надин о выкидыше: «Я потеряла ребенка из-за того, что понимала — нашим отношениям…
Рэп-исполнительница Азилия Блэнкс назвала русскую кухню одной из худших среди “варварских и…
«Яндекс» выпустил собственный…
«Он был эмоционально подавлен»: Страхова поддержала Сахнова после номинации на выбывание из…
Российская авиакомпания «Победа» предупредила о будущем снижении цен на…
Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем…
Адвокат Юлия Вербицкая: "После предательства Алибасова Федосеева-Шукшина находится в очень плохом…
Саакашвили может стать новым вице-премьером…
«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева поздравила внучку с днем…
Эксперты назвали 9 вещей, которые нельзя делать на кладбище согласно…
Раскрывшая размер своей пенсии Людмила Хитяева раскритиковала жалующихся на выплаты от государства…
Михаил Мишустин оценил подготовку региональных больниц к пандемии…
"Мне страшно": Ольга Бузова призналась Лере Кудрявцевой, когда собирается стать…
Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq…
В Кремле опровергли информацию о конфликте между Путиным и бен…
Компания Opel анонсировала стильный электрокар…
Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для…
"Только не Ксения Анатольевна": Бузова и Кудрявцева решили объединиться против…
Меган Маркл сделала королеве долгожданный…
Опубликованы шпионские фото седана Genesis G80…
Елена Малышева заявила, что Москва готова к отмене…
ГАЗ готовится к выпуску нового среднетоннажного…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов написал на нее заявление в…
Генетики из Нидерландов выявили сотни мутаций, связанных с лежачим образом…
Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо…
Астрофизики ведут наблюдения за “водными мирами” Млечного…
"На самоизоляции также можно весело проводить время": Муж Аниты Цой спел с ней…
Microsoft выпустила переименованный Office 365 с новыми…
Просмотреть все новости