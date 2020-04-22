Адвокат Юлия Вербицкая: "После предательства Алибасова Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии"





Еще недавно у супруги продюсера было 6 квартир и 2 дачи, однако теперь она осталась почти ни с чем. По словам Юлии Вербицкой, сейчас знаменитость находится в ужасном состоянии из-за предательства Алибасова. Как отметила адвокат, ему написали соответствующее письмо, однако пока что музыкант на него не ответил. Поклонники уверены, что артистка неправильно распорядилась своей недвижимостью. Тем не менее СМИ решили разобраться в истории, где героями является семейство Федосеевой-Шукшиной, члены которого перессорились между собой во время борьбы за жилье. Известно, что одну из дач звезда кино приобрела вместе с менеджером, но они редко там бывают.У актрисы было 2 квартиры, одну из которых однажды получил ее ныне покойный муж Василий Шукшин. Он, в свою очередь, поделил апартаменты между женой и младшей дочерью Ольгой. Недавно вдова писателя подарила свою часть внучке Анне, но та продала ее любовнику. Второе жилье артистка переписала на Бари Каримовича, а продюсер без уведомления избранницы оформил его на ассистента. Свое решение избранник объяснил отсутствием возможности содержать дом, что шокировало Федосееву-Шукшину.Еще одну квартиру, которую знаменитости подарила поклонница, она переписала на внучку, но потом узнала об истории с продажей недвижимости в Петербурге и потребовала у родственницы вернуть ей дорогой презент. В эфире передачи «Звезды сошлись» женщина передала адвокату бабушки необходимые документы.