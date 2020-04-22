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«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева поздравила внучку с днем рождения

Александра Яковлева трогательно поздравила внучку Настю с днем рождения. Актриса назвала ее «ангелом» и пожелала счастья.
«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева поздравила внучку с днем рождения

«Сегодня день рождения моей внучки Насти Яковлевой, которую все мы очень любим. Ангел мой, будь всегда счастлива. Ты у меня красавица, отличница, спортсменка и будущий железнодорожник», - написала Яковлева под совместным фото с внучкой.


Настя является дочерью сына актрисы Кондратия Яковлева, рожденного в браке с Валерием Кухарешиным. С 2018 года он является главой «Калининградской пассажирской компании». По словам Яковлевой, ее внучка также хочет пойти по стопам отца, ввиду чего готовится к поступлению в железнодорожный институт, но точно с вузом пока не определилась.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:55

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