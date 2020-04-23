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Компания Smart анонсировала выпуск своего первого кроссовера

Компания Smart решила приобщиться к стремительно развивающемуся рынку кроссоверов. Немецкий бренд анонсировал выпуск своего первого SUV, продажи которого начнутся в 2022 году.

Как сообщают журналисты из итальянского издания Motori Online, мода на "паркетные" внедорожники не обошла стороной и Smart. Дочерняя компания Daimler AG хоть и специализируется на выпуске электрокаров особо малого класса, на данный момент занимается разработкой полноценного кроссовера. Подобное решение оказалось вынужденным, поскольку спрос на компактные автомобили в последние годы существенно падает.

Пока еще безымянный SUV пополнит каталог миниатюрных городских машин, вдохновляясь габаритными внедорожниками от Daimler. Длина кузова составит порядка 4 метров, а платформу будущего авто разработают специалисты из китайского концерна Geely. Что касается технической стороны, то здесь стоит ожидать исключительно электромоторы в паре с «автоматом» и батареей на 78 кВтч. На одном заряде новинка сможет преодолеть более 400 км.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 06:00

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