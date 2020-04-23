Компания Smart анонсировала выпуск своего первого кроссовера





Как сообщают журналисты из итальянского издания Motori Online, мода на "паркетные" внедорожники не обошла стороной и Smart. Дочерняя компания Daimler AG хоть и специализируется на выпуске электрокаров особо малого класса, на данный момент занимается разработкой полноценного кроссовера. Подобное решение оказалось вынужденным, поскольку спрос на компактные автомобили в последние годы существенно падает.Пока еще безымянный SUV пополнит каталог миниатюрных городских машин, вдохновляясь габаритными внедорожниками от Daimler. Длина кузова составит порядка 4 метров, а платформу будущего авто разработают специалисты из китайского концерна Geely. Что касается технической стороны, то здесь стоит ожидать исключительно электромоторы в паре с «автоматом» и батареей на 78 кВтч. На одном заряде новинка сможет преодолеть более 400 км.