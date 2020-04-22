Рэп-исполнительница Азилия Блэнкс назвала русскую кухню одной из худших среди “варварских и крестьянских”





Азилия Блэнкс написала в своем микроблоге: “Пожалуйста, ешьте оленьи щеки, свеклу и мойте задницу в колодце”. Оказалось, что из русской кухни ей по душе исключительно блины с икрой, а также медовик. Рэп-исполнительница сама умеет готовить эти блюда, в чем она призналась своим поклонникам. В комментариях отметились русскоязычные пользователи Сети, которые настоятельно порекомендовали американской звезде оценить вкусовые качество борща, пельменей и вареников, а хейтеры напомнили ей, что в США и вовсе не имеется национальной кухни.Несмотря на негативные высказывания о кухне, многие поклонники Азалии Блэнкс из России похвалили ее творчество.