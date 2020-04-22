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"Мне страшно": Ольга Бузова призналась Лере Кудрявцевой, когда собирается стать матерью

Ольга Бузова рассказала Лере Кудрявцевой, когда собирается стать матерью. По словам певицы, при первой возможности и уверенности в себе она определенно забеременеет и родит ребенка.

Бузова рассказала, что у них с Дмитрием Тарасовым в браке были планы завести малыша, но осуществить их не удалось по определенным причинам. По словам певицы, у нее присутствует некий страх перед материнством, но родить первенца очень хочется. Для этого должны быть все условия, которые позволят растить ребенка и уделять ему должное внимание.
«Маше всего год и восемь месяцев. У нас мультики только начинаются. Она совсем маленькая, из-за чего приходится довольствоваться сказками. В свое время я так хотела ребенка, что страшно не было. Ты сможешь родить, если забеременеешь? Или может у тебя уже была такая ситуация? Думаю, подписчикам интересно будет узнать», - заявила Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram.

Бузова заверила, что никогда не была беременна. По ее словам, если это произойдет, то она точно будет рожать. Певица отметила, что важно понимать, что у человека есть все для счастья его чада. В противном случае с рождением ребенка стоит повременить. Также звезда рассказала о важности наличия любимого человека, с которым будет зачат малыш. Кудрявцева отметила, что певица станет хорошей мамой, так как она еще до рождения чада переживает за него.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:39

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