«Яндекс» выпустил собственный мессенджер





Чтобы воспользоваться функционалом программы не обязательно отдельно скачивать и устанавливать приложение. Достаточно добавить ярлык на главной странице «Яндекса». Все же сам мессенджер создан на платформе SpeechKit, которая также используется в сервисе «Алиса». В компании отметили, по факту новое приложение является доработанной версией «Яндекс.Чатов». Ранее с помощью данного дополнения пользователи могли переписываться между собой, подписываться на различные каналы в ленте, а также говорить с помощником.Мессенджер абсолютно бесплатный, поэтому его уже сейчас может установить каждый желающий. Также с помощью «Яндекс. Мессенджера» пользователи смогут читать новости, посещать каналы друзей и пользоваться услугами «Кинопоиска». Напомним, ранее «Яндекс» обновил «Яндекс.Карты». Теперь юзеры могут отследить индекс самоизоляции и количество людей в определенных супермаркетах, что значительно упростит жизнь в условиях пандемии коронавируса.