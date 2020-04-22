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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Компания «Яндекс» добавила новую функцию в свое приложение для Android и iOS. Поисковик выпустил собственный мессенджер с функцией голосового вызова и видеозвонка.
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Чтобы воспользоваться функционалом программы не обязательно отдельно скачивать и устанавливать приложение. Достаточно добавить ярлык на главной странице «Яндекса». Все же сам мессенджер создан на платформе SpeechKit, которая также используется в сервисе «Алиса». В компании отметили, по факту новое приложение является доработанной версией «Яндекс.Чатов». Ранее с помощью данного дополнения пользователи могли переписываться между собой, подписываться на различные каналы в ленте, а также говорить с помощником.

Мессенджер абсолютно бесплатный, поэтому его уже сейчас может установить каждый желающий. Также с помощью «Яндекс. Мессенджера» пользователи смогут читать новости, посещать каналы друзей и пользоваться услугами «Кинопоиска». Напомним, ранее «Яндекс» обновил «Яндекс.Карты». Теперь юзеры могут отследить индекс самоизоляции и количество людей в определенных супермаркетах, что значительно упростит жизнь в условиях пандемии коронавируса.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:11

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