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Российская авиакомпания «Победа» предупредила о будущем снижении цен на билеты

Гендиректор российской авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил, что после окончания карантина соотечественникам стоит ожидать «небывалых изменений» в прейскуранте. В частности, фирма предупредила о будущем снижении цен на билеты.

По словам руководителя авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, перевозчик в настоящее время концентрирует внимание на максимальном снижении расходов, вызванных режимом самоизоляции и ограничительными мерами. Впоследствии это позволит добиться «небывалого снижения цен», которое привлечет внимание многих клиентов тех фирм, которые не смогли выстоять перед кризисом. Днями ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales, сотрудничество с которым будет приостановлено с 1 мая.

Представители лоукостера говорят, что основные усилия руководства направлены на предотвращение банкротства, в чем должен помочь успешный пересмотр договоров с рядом бизнес-партнеров. Стоит отметить, что правительство РФ распорядилось закрыть международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, которые организовали для возвращения соотечественников на родину, и отдельные полеты по поручению властей.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:07

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