Российская авиакомпания «Победа» предупредила о будущем снижении цен на билеты





По словам руководителя авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова, перевозчик в настоящее время концентрирует внимание на максимальном снижении расходов, вызванных режимом самоизоляции и ограничительными мерами. Впоследствии это позволит добиться «небывалого снижения цен», которое привлечет внимание многих клиентов тех фирм, которые не смогли выстоять перед кризисом. Днями ранее сообщалось, что «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales, сотрудничество с которым будет приостановлено с 1 мая.Представители лоукостера говорят, что основные усилия руководства направлены на предотвращение банкротства, в чем должен помочь успешный пересмотр договоров с рядом бизнес-партнеров. Стоит отметить, что правительство РФ распорядилось закрыть международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, которые организовали для возвращения соотечественников на родину, и отдельные полеты по поручению властей.