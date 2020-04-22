Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq RS
Компания Skoda продемонстрировала «прощальную» версию Skoda Kodiaq RS. Новое поколение кроссоверов станет последним в линейке.
Обновленная версия транспортного средства получила приставку к названию Challenge. Главной особенностью «заряженной» вариации автомобиля является силовой агрегат на 2 литра BiTDI с мощностью в 240 лошадиных сил. Его планировали использовать еще в предыдущей вариации кроссовера, но компания решила немного изменить характеристики для соответствия экологическим нормам. Аналогичные силовые агрегаты устанавливают на Volkswagen Passat, Arteon и Tiguan.
Skoda Kodiaq RS планируют представить в двух цветовых вариациях – темно-синей и серой. Также автомобиль должен получить расширенный перечень опций, среди которых климат-контроль на три зоны, камеры кругового обзора, дополняющие зеркала заднего вида, и электропривод передних кресел. В самой дорогой вариации также будет установлен сервопривод задней двери.
По данным издания 32cars, стоимость Skoda Kodiaq RS Challenge будет стартовать от 50,9 тысячи евро. В продаже «заряженный» кроссовер с турбодизелем должен появиться к концу текущего года. Уже в 2021 году модель будет снята с производства.
Обновленная версия транспортного средства получила приставку к названию Challenge. Главной особенностью «заряженной» вариации автомобиля является силовой агрегат на 2 литра BiTDI с мощностью в 240 лошадиных сил. Его планировали использовать еще в предыдущей вариации кроссовера, но компания решила немного изменить характеристики для соответствия экологическим нормам. Аналогичные силовые агрегаты устанавливают на Volkswagen Passat, Arteon и Tiguan.
Skoda Kodiaq RS планируют представить в двух цветовых вариациях – темно-синей и серой. Также автомобиль должен получить расширенный перечень опций, среди которых климат-контроль на три зоны, камеры кругового обзора, дополняющие зеркала заднего вида, и электропривод передних кресел. В самой дорогой вариации также будет установлен сервопривод задней двери.
По данным издания 32cars, стоимость Skoda Kodiaq RS Challenge будет стартовать от 50,9 тысячи евро. В продаже «заряженный» кроссовер с турбодизелем должен появиться к концу текущего года. Уже в 2021 году модель будет снята с производства.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:35