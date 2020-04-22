Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
В Крыму обнаружен мертвым заместитель руководителя столичного департамента культуры Леонид Ошарин. Ранее его поиски начались в Ялте, куда чиновник прибыл из Краснодарского края на автомобиле.
Источники в полиции отметили, что в ходе предварительного осмотра тела Ошарина на нем не было выявлено следов насильственной смерти. Сейчас оно находится на медицинской экспертизе для определения причин кончины чиновника.
Информацию о смерти Ошарина подтвердили в Мосгордуме. По словам депутата Евгения Герасимова, он не располагает деталями происшествия, но известно, что чиновника «нет в живых».
Источники в силовых структурах Крыма ранее сообщали, что после приезда в Крым Ошарин перестал выходить на связь. По факту обнаружения тела инициировано расследование.
Источники в полиции отметили, что в ходе предварительного осмотра тела Ошарина на нем не было выявлено следов насильственной смерти. Сейчас оно находится на медицинской экспертизе для определения причин кончины чиновника.
Информацию о смерти Ошарина подтвердили в Мосгордуме. По словам депутата Евгения Герасимова, он не располагает деталями происшествия, но известно, что чиновника «нет в живых».
Источники в силовых структурах Крыма ранее сообщали, что после приезда в Крым Ошарин перестал выходить на связь. По факту обнаружения тела инициировано расследование.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:40