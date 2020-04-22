Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму





Источники в полиции отметили, что в ходе предварительного осмотра тела Ошарина на нем не было выявлено следов насильственной смерти. Сейчас оно находится на медицинской экспертизе для определения причин кончины чиновника.Информацию о смерти Ошарина подтвердили в Мосгордуме. По словам депутата Евгения Герасимова, он не располагает деталями происшествия, но известно, что чиновника «нет в живых».Источники в силовых структурах Крыма ранее сообщали, что после приезда в Крым Ошарин перестал выходить на связь. По факту обнаружения тела инициировано расследование.