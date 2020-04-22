Эксперты назвали 9 вещей, которые нельзя делать на кладбище согласно приметам





По словам экспертов, дети не должны посещать кладбище, поскольку до 7 лет они еще слишком уязвимы перед потусторонними силами. Энергетика ребенка в этот период не сформирована, в связи с чем темные силы могут отнять у него жизненную энергию. Также малыши могут подобрать в таких местах проклятую вещь и навести на себя сглаз. После магических обрядов, которые проводятся на погостах, часто остаются подобные предметы. Кроме того, на кладбище могут присутствовать неупокоенные души, которые захотят вселиться в тело ребенка. Как отметили эзотерики, нельзя выливать алкоголь на могилу и поминать рядом с ней человека. Согласно приметам, это может разгневать усопшего, после чего могут появиться проблемы со здоровьем или на работе.Запрещается посещать место захоронения поздно вечером, так как после захода солнца есть риск нарушить покой умершего и навлечь на себя различные неприятности. Нельзя жаловаться на проблемы или забирать что-то с могилы, поднимать упавшую вещь. В другом случае нужно оставить взамен какое-то угощение. Ругань в таких местах задевает покойников, из-за чего они могут начать мстить. Также нельзя прогонять кошку, ведь она может сдерживать негативную ауру.Эзотерики не рекомендуют делать на кладбище фото, поскольку они способны стать порталом для души, которую потревожил человек. В случае обнаружения денежных средств лучше их не поднимать, чтобы не обидеть усопшего. Не следует пересчитывать купюры, чтобы избежать нищеты и разорения в будущем.