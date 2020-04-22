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Раскрывшая размер своей пенсии Людмила Хитяева раскритиковала жалующихся на выплаты от государства коллег

Звезда “Тихого Дона”, 89-летняя Людмила Хитяева, пристыдила коллег за недовольство низкими пенсиями. Актриса назвала размер своих ежемесячных выплат в интервью StarHit.
Раскрывшая размер своей пенсии Людмила Хитяева раскритиковала жалующихся на выплаты от государства коллег

Звезда советского и российского кино Людмила Хитяева не имеет претензий к выплачиваемым ей со стороны государства суммам. Раньше ей начислялось по 25 тыс. рублей, а теперь добавили еще 30 тыс. Актриса призналась, что иногда сын предлагает ей финансовую помощь, но она отказывается, так как и сама может посодействовать решению материальных вопросов наследника. Свое отношение к деньгам Хитяева объясняет воспитанием. Еще в детстве будущую звезду научили не жаловаться, чего она придерживается на протяжении всей жизни. Жалобы своих коллег на размер пенсий она считает смешными, поскольку уверена, что недовольными выплатами могут быть люди, которые получают по 15 тыс. рублей. Она пристыдила тех, кто “получает миллионы за съемки”, но продолжает считать пенсию.

Хитяева призналась: она является интровертом, поэтому живет отдельно, чтобы ее не волновали.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:47

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