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Михаил Мишустин оценил подготовку региональных больниц к пандемии коронавируса

Во множестве субъектов РФ отмечается низкая обеспеченность региональных больниц средствами индивидуальной защиты. Поэтому премьер-министр Михаил Мишустин оценил подготовку медучреждений к пандемии коронавируса и меры, предпринятые местными властями.

Очередное заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса отметилось претензиями Михаила Мишустина по отношению к губернаторам регионов. Председатель правительства остался недоволен количеством оборудования, антисептиков, защитных костюмов и респираторов в больницах для пациентов с COVID-19. Премьер-министр поручил чиновником разобраться в причинах проволочек в этом плане и выяснить, какие сложности стоят на пути к выполнению поставленных властями задач.

В ходе совещания Мишустин также выступил с резкой критикой процесса освоения средств, выделенных на борьбу с SARS-CoV-2, который также "идет недопустимо медленно". По словам политика, многие руководители субъектов отнеслись к потребностям госпиталей "формально". Стоит отметить, что поручение по обеспечению медоборудованием утвердил президент, а правительство определило срок выполнения указа до 28 апреля.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:43

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