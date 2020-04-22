Михаил Мишустин оценил подготовку региональных больниц к пандемии коронавируса





Очередное заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса отметилось претензиями Михаила Мишустина по отношению к губернаторам регионов. Председатель правительства остался недоволен количеством оборудования, антисептиков, защитных костюмов и респираторов в больницах для пациентов с COVID-19. Премьер-министр поручил чиновником разобраться в причинах проволочек в этом плане и выяснить, какие сложности стоят на пути к выполнению поставленных властями задач.В ходе совещания Мишустин также выступил с резкой критикой процесса освоения средств, выделенных на борьбу с SARS-CoV-2, который также "идет недопустимо медленно". По словам политика, многие руководители субъектов отнеслись к потребностям госпиталей "формально". Стоит отметить, что поручение по обеспечению медоборудованием утвердил президент, а правительство определило срок выполнения указа до 28 апреля.